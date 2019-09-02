По итогам протестной прогулки по Москве 31 августа возбудили административное дело

Несанкционированное столичное шествие 31 августа, к удивлению общественности состоявшееся без единого задержания, стало поводом для открытия московским управлением МВД административного дела, о чем говорится на сайте главка.

"Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По данному делу в настоящее время проводится административное расследование", - гласит официальная информация.

На акции все те же полицейские насчитали 750 человек. Оппозиционеры, по традиции, считают, что вышло в разы больше людей. Мирных гуляющих граждан на этот раз, в отличие от предыдущих несогласованных демонстраций, никто не бил, от них даже не требовали разойтись - только просили не выходить на проезжую часть.

Протестующие требовали честных выборов, освобождения политзаключенных и "России без Путина".