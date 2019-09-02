Милонов хочет обязать вредящих окружающей среде демонстрантов убирать мусор

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов разработал очередную "карательную" инициативу, на этот раз касающуюся тех, кто любит митинговать и в ходе этого процесса повреждает либо зеленые насаждения, либо здания и объекты инфраструктуры.

По мысли законотворца, если на митинге был зафиксирован подобного рода эпизод, то виноватый в случившемся демонстрант должен заняться обязательными работами по восстановлению испорченного или - как альтернатива - пособирать городской мусор.

"Надо отметить, что каждый негативный политический выход сопровождается актами агрессии и вандализмом: многие участники ломают объекты благоустройства, вытаптывают газоны, наносят ущерб зданиям и торговым точкам", - утверждает без приведения конкретных примеров Милонов, которого цитирует портал News.ru.

Кроме того, пагубным явлением он называет некие "схватки" с полицейскими, опять же, не называя, где и когда он подобное видел.

Свое предложение депутат отправил главе Министерства юстиции Александру Коновалову.

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