Кандидатка в МО "Екатерингофский" снялась с выборов после настойчивого внимания главы округа

Кандидат в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Анастасия Хвысанова отказалась от участия в муниципальных выборах из-за настойчивого внимания главы округа Олега Смакотина, который в личной переписке якобы пообещал, что девушка победит на выборах в округе. В заявлении о снятии Осипова написала, что Смакотин имеет “очевидное влияние” на работу муниципального избиркома. Девушка опасается, что во время выборов в её пользу будут проводиться вбросы бюллетеней.

Хвысанова ранее сообщала в социальных сетях, что Смакотин несколько раз писал ей в Whatsapp и Telegram. Позже девушка обратилась в полицию с заявлением и попросила правоохранителей применить к депутату “действия профилактического характера» и узнать, откуда у него ее номер.

Олег Смакотин в разговоре с ЗАКС.Ру назвал сотрудницу штаба Навального в Петербурга фейковым кандидатом, который “на нужном этапе снимется”. Он заявил, что не знает, о каком влиянии на избирком говорила Хвысанова и ему “пофигу, что она выкладывает”.

На вопрос проявлял ли глава МО “Екатерингофский” “настойчивые знаки внимания” к кандидатке в муниципальные депутаты Смакотин ответил:

- Настойчивые - нет.

Руководитель муниципалитета поинтересовался, почему он “не может оказывать знаки внимания симпатичной девушке”.

Самовыдвиженка и активистка штаба Навального Анастасия Хвысанова оказалась единственной из оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский”, кого зарегистрировали с первого раза. После регистрации девушка сообщила, что “Олег Смакотин согласовал все”.

Олег Смакотин согласовал всё. Раньше цветы дарили, а теперь регистрацию кандидатом на выборах, эх. pic.twitter.com/nqKzVYCGAc — anastasia osipova (@nastyaosipova) July 14, 2019

Другим независимым кандидатам отказали в регистрации кандидатами в мундепы, однако позже участники муниципальных выборов через суд и обращения в Горизбирком восстановили свои права.