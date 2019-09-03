Ночью Азара, Ляскина и Соболь отпустили из отделов полиции с протоколами

Журналиста Илью Азара, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и сотрудника ФБК Николая Ляскина около часа ночи отпустили из отделов полиции, выдав на руки протоколы, извещает Telegram-канал "Апология протеста".

Ляскину инкриминируют ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), санкция по которой представляет собой штраф.

Азару и Соболь выдали протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП - повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Наказание по данной части уже предполагает административный арест на срок до 30 суток.

Оппозиционеров задержали накануне вечером. Ляскина - на улице под предлогом проверки штрафов, Азара - в подъезде собственного дома в момент, когда он вышел покурить. Правоохранителей не остановил даже тот факт, что в квартире осталась одна его дочь, которой два года. Соболь "поймали", когда она выходила из магазина.

Азар был одним из заявителей акций протеста в Москве из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее 2 сентября полиция сообщила, что возбудила дело по статье 20.2 КоАП из-за акции 31 августа.