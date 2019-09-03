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10:20

"Дождь": КПРФ поддержит "Умное голосование" Навального

фото ЗакС политика "Дождь": КПРФ поддержит "Умное голосование" Навального

Столичные коммунисты намерены выступить с заявлением, в котором сообщат о поддержке предложенной Алексеем Навальным стратегии "Умное голосование", в рамках которой в 35 из 45 округов он призывает москвичей отдать свои голоса за представителей КПРФ на выборах в Мосгордуму.

Вместе с тем, пишет "Дождь", о какой-либо "коллаборации" с Фондом борьбы с коррупцией речи не идет.

До конца этой недели московское отделение компартии огласит свое окончательное решение, сообщил в беседе с изданием депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Молодец Навальный, его инициатива, направленная против монополии „Единой России“, в нынешней ситуации абсолютно правильная", - считает народный избранник.

Между тем руководство партии от официального заявления воздержится: даже несмотря на то, что в 21 округе Навальный призывает голосовать за внука Геннадия Зюганова Леонида, сам лидер компартии неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес оппозиционера.

Навальный предлагает отдать свои голоса за коммуниста даже в том округе, где баллотируется независимый кандидат Роман Юнеман, поддерживаемый Дмитрием Гудковым. В то же время, согласно стратегии оппозиционера, голосовать за советника Зюганова по экономическим вопросам Вадима Кумина не стоит, так как предполагается, что он кандидат "от власти".

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с "Дождем" заявил, что в союз с Навальным они не вступали, однако и отказываться от его поддержки коммунисты не будут.

"Он сам выступил с такой инициативой, это логично, дополнительные голоса нам важны для победы", - подытожил Афонин.

"Умное голосование", предложенное Алексеем Навальным - голосование за самого сильного и перспективного соперника кандидата от власти в том или ином округе и регионе.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.

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