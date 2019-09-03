Детский омбудсмен Москвы просит разобраться, почему полиция оставила дочь Азара одну в квартире

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских при задержании корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара, из-за которого маленький ребенок был оставлен один в квартире, передает «Интерфакс».

По словам Бунимовича, о случившемся он узнал накануне. Азар сообщал, что когда его задержали, в квартире в одиночестве осталась его дочь, которой не было и двух лет, причем дверь в квартиру была открыта.

«Конечно, в это время, исходя из того, что рассказывают родители, это оставление ребенка в опасности, причем со стороны полиции», - подчеркнул детский омбудсмен.

Бунимович пояснил, что на этот случай «есть достаточно внятная процедура» действий: полицейские должны были подождать маму девочки или связаться с соцзащитой. «Они [полицейские] не связывались. Я звонил - ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали», - сообщил омбудсмен.

Накануне правоохранители задержали Азара, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и сотрудника ФБК Николая Ляскина. В отношении Ляскина составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), на Азара и Соболь завели дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акций). Азара задержали в тот момент, когда он вышел в подъезд собственного дома покурить. Всех с протоколами отпустили из отделов полиции ночью.