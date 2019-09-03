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Новости

11:46

Льва Пономарева вызвали в Роскомнадзор для составления протокола по закону об иноагентах

фото ЗакС политика Льва Пономарева вызвали в Роскомнадзор для составления протокола по закону об иноагентах

Защитника прав человека Льва Пономарева вызвали в Роскомнадзор для составления очередного протокола по закону об НКО-иноагентах, поделилась с "МБХ медиа" глава юротдела движения "За права человека" Ольга Жукова. По её словам, недовольство РКН вызвано тем, что на странице сообщества в Facebook отсутствует информация о том, что оно внесено в реестр иноагентов.

"У нас уже четыре протокола выписано по статье 19.34 часть 2 за то, что третьими лицами размещалась информация в сети интернет о движении без указания на то, что оно является иностранным агентов. Про фейсбук на странице движения якобы не указано, что он является иностранным агентом. На самом деле, у нас на странице в фейсбуке в разделе информации это указано. Роскомнадзор, видимо, не там смотрел", - отметила Жукова.

Максимальное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП - штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностного лица и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

За последние месяцы и центральная организация "За права человека", и подчиняющиеся ей региональные филиалы регулярно получали от надзорного ведомства штрафы на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей. Дошло до того, что Пономарев вынужден был обратиться с видеообращением к согражданам, в котором предрек закрытие правозащитного движения, если его не будут поддерживать пожертвованиями.

Движение и подведомтсвенные ему организации были внесены Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2019 года.

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15:02    
И всё "дон-Кихотство" кончается всегда одной фразой - подайте денюжку ! "Подайте ради Христа не меньше пол-ста. Не смотрите , что рожа толста - водя-я-я-нка !" Сколько жулья развелось.

14:23    
12:02 русофоб Саша опять рекламирует гомосексуализм.

13:54    
Минюст иностранный агент.

13:31    
12:02 Лев Пономарёв - последовательный борец за соблюдение права человека в нашей стране. Своего рода "дон кихот" или "миссионер", долбящий скалу неверия людей в свои силы. Неслучайно люди, хранящие свои капиталы на оффшорах, продающие богатства страны оптом и в розницу,  и использующие государство, как прикрытие своих частных махинаций, изображают его "иностранным агентом".

12:02    
Лёва - один из самых гнусных антисоветчиков и русофобов! Крушил раньше СССР, сейчас пытается уничтожить Россию, встроив её вассалом в гомосечную Европу!

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