Зюганов осудил решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК партии 2 сентября раскритиковал снятие депутатом Госдумы Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Петербурга, заявив, что у Бортко не было подобного права.

«Если пошли все в бой, с передовой никто не имеет права уходить. Никто не имеет права в личном плане принимать такого рода решения. Партия рекомендовала, партия делегировала», - сказал Зюганов. Он подчеркнул, что в Петербурге и других регионах на грядущих выборах на кандидатов от КПРФ оказывается «беспрецедентное давление».

Бортко объявил о своем отказе от предвыборной гонки за пост губернатора в ходе теледебатов 30 августа. На следующий день он отнес заявление в ЦИК и печально назвал себя «политическим трупом» в ходе пресс-конференции, дав понять, что не обсуждал свой поступок с федеральным руководством партии.

В КПРФ решение Бортко осудили. Депутат Валерий Рашкин призвал исключить режиссера из партии, заявив, что у него нет «никакого политического и партийного будущего».

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