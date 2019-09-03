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12:35

КПРФ желает провести три акции протеста после выборов в Мосгордуму

фото ЗакС политика КПРФ желает провести три акции протеста после выборов в Мосгордуму

Столичное отделение КПРФ подало в мэрию сразу три заявки на проведение протестный акций после выборов - 9, 10 и 14 сентября, приводит "Коммерсант" заявление, сделанное секретарем горкома партии Валерием Рашкиным.

"Мы сделали заявку в мэрию на 9 сентября на 19:00, на 10 сентября на 19:00 и на 14 сентября на 12:00 на Пушкинскую площадь либо площадь Революции, как они посчитают нужным. Это будет связано именно с подведением итогов выборов в Москве, начиная с выдвижения и несправедливой регистрации кандидатов и спойлеров в виде „Коммунистов России“ и нерегистрации кандидатов, которые неугодны для мэрии", - пояснил суть будущих мероприятий Рашкин.

Ответа из мэрии пока не поступило.

Также на 14 сентября член политсовета "Партии перемен" Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева подала заявку на проведение на проспекте Сахарова митинга в защиту прав человека.

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14:48    
13:09. Компартия без марксизма-ленинизма-это 100%-я фальшивка!!! Это касается КПРФ и европартий, и китайской и тд.

14:32    
Ряшкин просыпается...

13:09    
12:57 Восточноевропейские компартии в 80-90е годы прошлого века, отказавшись от марксизма-ленинизма, продлили своё существование и существуют до сих пор, как левые или социалистические партии. Пользуются поддержкой части народа в своих странах. И только КПРФ продолжила отправлять культ ностальгии по СССР, поклоняться Сталину и тайно подыгрывать Путину, с его кооперативом "Озеро". Поэтому, её участь предрешена. Лицемерие и двурушничество редко заканчиваются благополучно.

12:57    
Три акции КПРФ по 200 участников...КПРФ давно в предсмертной агонии, а в принципе с самого начала, как были в агонии миллионные европейские компартии(Франции, Италии, Испании, Португалии и др.) в 60-80-х годах, тотально отказавшись от марксизма-ленинизма и встав на путь правого оппортунизма...Агония переросла в их смерть...Это было бы и с КПРФ, но партию активно поддерживает лично Путин, так как она ему очень нужна для стабилизации обстановки в России, пускания пыли в глаза китайцам, западникам и тд. Вот была КПУ-копия КПРФ и в секунду её не стало, майданом смыло...

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