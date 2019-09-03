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12:48

Фигуранта "дела 27 июля" в Москве оставили под стражей еще на полгода

фото ЗакС политика Фигуранта "дела 27 июля" в Москве оставили под стражей еще на полгода

Тверской суд Москвы оставил обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля Ивана Подкопаева под арестом до 23 февраля, передает «Медиазона».

Продлить арест Подкопаева на полгода попросила прокурор. Перед этим она спросила, раскаивается ли фигурант в содеянном, приносит ли извинения потерпевшим – на эти вопросы Подкопаев ответил утвердительно. После решения оставить Подкопаева под арестом прокурор попросила исключить из обвинения один из квалифицирующих признаков и назначить фигуранту 3 года и 4 месяца колонии общего режима – «учитывая дерзкий характер преступления».

Адвокат Николай Фомин попросил назначить условное лишение свободы, штраф или принудительные работы. Он подчеркнул, что до этого у его подзащитного была «безупречная» жизнь, он не привлекался к административной и уголовной ответственность. При этом прокуратура запрашивает для него максимальный срок при особом порядке, отметил адвокат. Подкопаев в последнем слове заявил, что у него не было цели вредить правоохранителям, а его действия спровоцировало то, что они взяли металлическое ограждение и начали давить им на людей, в том числе – на женщин и пожилых.

25-летнего техника Подкопаева обвиняли в участии в массовых беспорядках. В рюкзаке у него нашли плакат, нож, противогаз, флягу и молоток. Их наличие Подкопаев объяснил хозяйственными и рабочими целями. Затем ему вменили применение насилии к правоохранителям – якобы о распылил перцовый газ в их сторону. После этого Подкопаев признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

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14:47    
Пардон ! Уродец получил 3 годика. Вот и награда, как по заказу !

14:44    
13-55 Так уже награда на подходе. Годика 2-3 обеспечено. Маловат срок, но для начало сойдёт . Да и вразумит кого-нибудь из тупорылых.

13:14    
12:59 У каждого свой театр. Только презрение вызывает поклонник актёрской труппы Тверского суда Москвы.

12:59    
Замечательная новость! Тверской суд Москвы-браво!!!

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