Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:01

СК прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела о "массовых беспорядках"

фото ЗакС политика СК прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела о "массовых беспорядках"

Следственный комитет вывел из уголовного дела о "массовых беспорядках" 27 июля четырех фигурантов разбирательства, освободив их от дальнейшего преследования. Это - Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов. Им инкриминировали ч. 2 ст. 212 УК РФ.

СК также прекратил дело в отношении режиссера Дмитрия Васильева, у которого при задержании полицейские отобрали инсулин, что привело к обострению у него диабета.

"Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения", - гласит послание Следкома.

Абаничева, Конона, Костенка и Барабанова отпустят из СИЗО.

"Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России", - резюмировали в СК.

Напомним, согласно версии следствия, Абаничев бросил в силовика бумажный стакан; Конон и Барабанов координировали беспорядки, якобы указывая людям, куда идти; Костенок бросил в сторону правоохранителей две пустые пластиковые бутылки; Васильеву обвинение так и не предъявили.

На московской акции протеста, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого стали в основном молодые люди до 30 лет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:29    
Да они говорили что с самого начала были уверены что нет массовых беспорядков. т.е. сознательно фабриковали заведомо ложное уголовное дело.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:41 Новым фигурантом расследования ФБК стал глава фракции "Единая Россия" в Мосгордуме

16:24 Лидера профсоюза «Ученик» оштрафовали за одиночный пикет   1

16:10 "Отрыв руководства от реальных нужд людей": Член ЕР в Новгороде демонстративно покинул партию

16:06 Команда Черепанова продолжает сниматься с выборов

15:56 Оппозиционера Чупрунова задержали во время выступления Макарова на детской площадке   1

15:39 Студенту ВШЭ Егору Жукову вменили призывы к экстремизму в интернете   2

15:15 СПЧ просит проверить задержание Азара, при котором полицейские оставили его дочь одну дома   1

14:50 Муниципал: Войтановского пытаются снять с выборов из-за сомнений, что он руководит «Фондом Войтановского»   3

14:40 Яшину на 50 минут сократили срок пятого административного ареста   4

14:20 Задержан глава Либертаринской партии Сергей Бойко   1

14:09 Второго фигуранта "московского дела" приговорили к двум годам колонии   3

14:00 Задержанного в Минске фигуранта "московского дела" арестовали на два месяца

13:56 Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности   4

13:33 Фигуранта "дела 27 июля" Подкопаева приговорили к трем годам колонии

13:30 СК ходатайствует о переводе под домашний арест фигурантов "дела 27 июля" Жукова и Фомина   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru