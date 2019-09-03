СК прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела о "массовых беспорядках"

Следственный комитет вывел из уголовного дела о "массовых беспорядках" 27 июля четырех фигурантов разбирательства, освободив их от дальнейшего преследования. Это - Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов. Им инкриминировали ч. 2 ст. 212 УК РФ.

СК также прекратил дело в отношении режиссера Дмитрия Васильева, у которого при задержании полицейские отобрали инсулин, что привело к обострению у него диабета.

"Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения", - гласит послание Следкома.

Абаничева, Конона, Костенка и Барабанова отпустят из СИЗО.

"Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России", - резюмировали в СК.

Напомним, согласно версии следствия, Абаничев бросил в силовика бумажный стакан; Конон и Барабанов координировали беспорядки, якобы указывая людям, куда идти; Костенок бросил в сторону правоохранителей две пустые пластиковые бутылки; Васильеву обвинение так и не предъявили.

На московской акции протеста, состоявшейся 27 июля, правоохранители задержали почти 1400 человек, которые вышли на столичные улицы, требуя допустить независимых выдвиженцев до участия в электоральном процессе. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя грубо: мирные граждане получили увечья от использования спецсредств. После протеста было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого стали в основном молодые люди до 30 лет.