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13:30

СК ходатайствует о переводе под домашний арест фигурантов "дела 27 июля" Жукова и Фомина

фото ЗакС политика СК ходатайствует о переводе под домашний арест фигурантов "дела 27 июля" Жукова и Фомина

На суде по делу о "массовых беспорядках" представитель Следственного комитета РФ заявил ходатайство о переводе студента ВШЭ Егора Жукова и другого фигуранта разбирательства Сергея Фомина под домашний арест, информирует "Эхо Москвы".

Жукова обвиняют якобы в координации движений протестующих 27 июля, однако на самом деле он призывал демонстрантов не выходить на проезжую часть дороги.

В свою очередь Фомина обвиняют в том, что он якобы руководил толпой и перекрывал улицу, а также прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление. На самом деле, ребенком был его племянник, которого ему передала его двоюродная сестра Ольга Проказова и ее муж Дмитрий. Супруги утверждают, что на их пути не было "ни единого полицейского" и оцеплений Росгвардии и в митинге они не участвовали. Накануне суд не стал лишать их родительских прав.

Также сегодня обвинение в участии в массовых беспорядках сняли с четверых фигурантов разбирательства.

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13:37    
Не было никаких массовых беспорядков. Было только непропорциональное применение силы сотрудниками полиции и росгвардии к гражданам Российской Федерации, собравшимся мирно, без оружия, в соответствии с 31 статьей Конституции РФ.

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