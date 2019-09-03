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13:33

Фигуранта "дела 27 июля" Подкопаева приговорили к трем годам колонии

фото ЗакС политика Фигуранта "дела 27 июля" Подкопаева приговорили к трем годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима, признав виновным в применении насилия к правоохранителям на акции 27 июля, передает «Медиазона».

Судья квалифицировал действия Подкопаева как неопасные для здоровья сотрудника правоохранительных органов. Смягчающими обстоятельствами признаны раскаяние, положительные характеристики и состояние здоровья обвиняемого. При этом гособвинение просило назначить Подкопаеву немногим больший срок, чем определенный судом: 3 года и 4 месяца.

Подкопаева обвиняли в том, что он распылил перцовый газ в сторону правоохранителей на акции 27 июля. Он признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Сам Подкопаев в последнем слове заявил, что у него не было цели вредить правоохранителям, а его действия спровоцировало то, что они взяли металлическое ограждение и начали давить им на людей, в том числе – на женщин и пожилых.

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