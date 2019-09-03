Второго фигуранта "московского дела" приговорили к двум годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил Данила Беглеца к двум годам колонии, признав виновным в применении насилия к сотруднику полиции, передает «Медиазона».

Беглеца обвиняли в том, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ему вменили нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Перед этим он проходил по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Беглец попросил об особом порядке рассмотрения своего дела.

Прокурор запрашивал для Беглеца 3 года и 2 месяца колонии. Сам Беглец просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы: у него двое малолетних детей, старшему из которых всего два года.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил еще одного участника акции, Ивана Подкопаева, к трем годам колонии по схожему обвинению. Ему вменяли распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей.