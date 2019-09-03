Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:20

Задержан глава Либертаринской партии Сергей Бойко

фото ЗакС политика Задержан глава Либертаринской партии Сергей Бойко

Столичные правоохранители задержали руководителя Либертарианской партии Сергея Бойко, информирует "МБХ медиа". Общественнику инкриминируют организацию несанкционированной протестной акции (ст. 20.2 КоАП).

Поводом для задержания стал репост видео со страницы Любови Соболь, в котором она призывает неравнодушных граждан выйти на шествие 31 августа.

Помимо Бойко, также задержан участник этого мероприятия Марк Гальперин.

Также вчера вечером по административному делу о шествии 31 августа, возбужденному накануне, в отделы полиции попали сама Соболь, журналист Илья Азар, сотрудник ФБК Николай Ляскин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:39 Студенту ВШЭ Егору Жукову вменили призывы к экстремизму в интернете

15:15 СПЧ просит проверить задержание Азара, при котором полицейские оставили его дочь одну дома

14:40 Яшину на 50 минут сократили срок пятого административного ареста

14:09 Второго фигуранта "московского дела" приговорили к двум годам колонии

14:00 Задержанного в Минске фигуранта "московского дела" арестовали на два месяца

13:30 СК ходатайствует о переводе под домашний арест фигурантов "дела 27 июля" Жукова и Фомина

13:01 СК прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела о "массовых беспорядках"

12:48 Фигуранта "дела 27 июля" в Москве оставили под стражей еще на полгода

12:35 КПРФ желает провести три акции протеста после выборов в Мосгордуму

11:43 Детский омбудсмен Москвы просит разобраться, почему полиция оставила дочь Азара одну в квартире

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:24   )  
Еще один клоун-карлик? Кто слышал про эту мощную партию, кроме десятка ее членов?)

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:41 Новым фигурантом расследования ФБК стал глава фракции "Единая Россия" в Мосгордуме

16:24 Лидера профсоюза «Ученик» оштрафовали за одиночный пикет   1

16:10 "Отрыв руководства от реальных нужд людей": Член ЕР в Новгороде демонстративно покинул партию

16:06 Команда Черепанова продолжает сниматься с выборов

15:56 Оппозиционера Чупрунова задержали во время выступления Макарова на детской площадке   1

15:39 Студенту ВШЭ Егору Жукову вменили призывы к экстремизму в интернете   2

15:15 СПЧ просит проверить задержание Азара, при котором полицейские оставили его дочь одну дома   1

14:50 Муниципал: Войтановского пытаются снять с выборов из-за сомнений, что он руководит «Фондом Войтановского»   3

14:40 Яшину на 50 минут сократили срок пятого административного ареста   4

14:20 Задержан глава Либертаринской партии Сергей Бойко   1

14:09 Второго фигуранта "московского дела" приговорили к двум годам колонии   3

14:00 Задержанного в Минске фигуранта "московского дела" арестовали на два месяца

13:56 Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности   4

13:33 Фигуранта "дела 27 июля" Подкопаева приговорили к трем годам колонии

13:30 СК ходатайствует о переводе под домашний арест фигурантов "дела 27 июля" Жукова и Фомина   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru