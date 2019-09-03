Войтановского пытаются снять с выборов из-за сомнений, что он руководит «Фондом Войтановского»

Бывшего депутата Законодательного собрания Вадима Войтановского хотят снять с муниципальных выборов в МО «Лиговка-Ямская» из-за якобы неправильно указанного полного названия фонда, который он возглавляет, и своей должности в нем. Об этом 3 сентября сообщил сам кандидат, отметив, что о назначенном на 16-00 судебном заседании узнал менее чем за три часа до его начала.

Истцом выступил главный специалист-юрисконсультант администрации «Лиговка-Ямская» Евгений Родин, участвующий в местных выборах по спискам ЛДПР. Он требует снять самовыдвиженца Войтановского за то, что тот в поданных в избирательную комиссию документах указал, что является руководителем фонда своего имени. Из выписки Единого государственного реестра юридических лиц Родин узнал, что Войтановский – участник юридического лица, а не президент фонда. Кроме того, истец обратил внимание, что в подданных документах кандидат указал не полное название организации.

Войтановский заявил ЗАКС.Ру, что исковое заявление не может быть удовлетворено, так как уже истекли сроки принятия и удовлетворения заявлений об отмене регистрации кандидата.

Напомним, экс-депутат ЗакСа идет на выборы также в МО «Смольнинское», где его зарегистрировала кандидатом Центральная избирательная комиссия.