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15:15

СПЧ просит проверить задержание Азара, при котором полицейские оставили его дочь одну дома

фото ЗакС политика СПЧ просит проверить задержание Азара, при котором полицейские оставили его дочь одну дома

Совет при президенте по правам человека обратился в прокуратуру Москвы из-за ситуации с задержанием корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара, сообщается на сайте СПЧ.

Правозащитники выразили обеспокоенность из-за того, что при задержании Азара полицейские оставили его двухлетнюю дочь одну дома на несколько часов. При этом сообщалось, что дверь в квартиру была не заперта. Члены СПЧ считают, что в действиях полицейских есть признаки преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее прокуратуру просил проверить ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Накануне правоохранители задержали Азара, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и сотрудника ФБК Николая Ляскина. В отношении Ляскина составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), на Азара и Соболь завели дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акций). Азара задержали в тот момент, когда он вышел в подъезд собственного дома покурить. Всех с протоколами отпустили из отделов полиции ночью.

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15:51    
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