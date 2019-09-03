СПЧ просит проверить задержание Азара, при котором полицейские оставили его дочь одну дома

Совет при президенте по правам человека обратился в прокуратуру Москвы из-за ситуации с задержанием корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара, сообщается на сайте СПЧ.

Правозащитники выразили обеспокоенность из-за того, что при задержании Азара полицейские оставили его двухлетнюю дочь одну дома на несколько часов. При этом сообщалось, что дверь в квартиру была не заперта. Члены СПЧ считают, что в действиях полицейских есть признаки преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее прокуратуру просил проверить ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Накануне правоохранители задержали Азара, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и сотрудника ФБК Николая Ляскина. В отношении Ляскина составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), на Азара и Соболь завели дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акций). Азара задержали в тот момент, когда он вышел в подъезд собственного дома покурить. Всех с протоколами отпустили из отделов полиции ночью.