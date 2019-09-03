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Новости

15:39

Студенту ВШЭ Егору Жукову вменили призывы к экстремизму в интернете

фото ЗакС политика Студенту ВШЭ Егору Жукову вменили призывы к экстремизму в интернете

Следственный комитет предъявил студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете), сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

До этого следствие назначило экспертизу девяти видео из YouTube-канала Жукова, сообщала «Медиазона». На блог студента ВШЭ подписаны почти 140 человек, самое популярное видео набрало 744 тысячи просмотров. 

Ранее Жукова обвиняли по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ему вменяли то, что он якобы координировал движение протестующих на несогласованном митинге 27 июля в центре Москвы. 3 сентября СК ходатайствовал о его переводе под домашний арест.

СК 3 сентября объявил о прекращении дел по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) в отношении пяти фигурантов. Тверской суд Москвы приговорил двух фигурантов дела к трем и двум годам колонии по делу о применении насилия к правоохранителям.

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16:49    
Сейчас в России развелась масса всяких русофобствующих подонков и негодяев! Надо чистить Россию, иначе не будет движения вперёд!

15:49    
Свободу Егору Жукову! Фабрикаторов уголовных дел под суд!

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