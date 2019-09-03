Оппозиционера Чупрунова задержали во время выступления Макарова на детской площадке

Член «Открытой России» и незарегистрированный кандидат в депутаты МО «Черная Речка» Павел Чупрунов 3 сентября был задержан полицией, когда пытался снимать на телефон церемонию открытия новой детской площадки во дворе дома №10 по Ланскому шоссе.

Активиста увели в автозак во время выступления спикера Законодательного собрания и лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова.

Чупрунов сообщил ЗАКС.Ру, что находится в 34 отделении полиции и правоохранители обещают ему составить административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

- Эту площадка открывали за счет бюджета муниципалитета. Там были флаги «Единой России». Я увидел кандидатов [в муниципальные депутаты] от «Единой России», они меня начали окружать, чтобы я не попал на площадку, потому что там стоял Вячеслав Макаров. Я стал обходить их, они ходили за мной, окружали, толкали. Я так и не смог послушать, что говорил Макаров. Меня задержал сотрудник полиции, сказал, что это мелкое хулиганство, - рассказал задержанный.

Он также отметил, что живет поблизости. По словам Чупрунова, старую площадку в этом дворе снесли специально, чтобы за несколько дней до выборов открыть новую.

Отметим, что новая детская площадка отличается усовершенствованным травмобезопасным покрытием, передает пресс-служба Законодательного собрания.

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