"Отрыв руководства от реальных нужд людей": Член ЕР в Новгороде демонстративно покинул партию

Новгородский политик, депутат областной думы, член "Единой России" Андрей Ломанов оповестил своих подписчиков в Facebook о том, что написал заявление о выходе из партии.

По мнению Ломанова, той политорганизации, в которой он состоял на протяжении последних 12 лет, более не существует: она отошла от изначальных постулатов и более не ставит своими приоритетами заботу о гражданах России.

"Вынужден констатировать, что теперь это совсем не та партия, в которую я вступал. Связь с избирателями практически потеряна, отсутствует внятная позитивная повестка. Проблема в отрыве руководства партии от населения, от реальных нужд и забот людей, большей частью отсутствие желания вникать в их проблемы и предлагать пути решения", - делится соображениями Ломанов.

Народный избранник считает, что ЕР в последнее время принимала решения, которые сомнительно сказывались на уровне жизни рядовых россиян. Например, региональное отделение "Единой России" в Новгороде, "прикрываясь" отсутствием денег в бюджете, отклонила законопроект об отмене возрастного ценза для матерей, которым положены выплаты при рождении первенца. Вместо этого сопоставимые суммы были одобрены на создание неких новых "бюрократических должностей". Ломанов узрел в данном решении "особый цинизм" партии.

Также экс-единоросс ратует за прямые выборы глав регионов и муниципалитетов, однако руководство ЕР думает иначе, поэтому "наши позиции здесь диаметрально расходятся".