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16:06

Команда Черепанова продолжает сниматься с выборов

фото ЗакС политика Команда Черепанова продолжает сниматься с выборов

Территориальная избирательная комиссия №23 аннулировала регистрацию шестерых кандидатов в муниципальные депутаты МО «Купчино». Решение принято на заседании 3 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Выдвиженцы сами подали заявления о снятии своих кандидатур, сообщил председатель ТИК 23 Михаил Левин. Среди отказавшихся участвовать в выборах - самовыдвиженец и член Молодежного совета Купчино Владислав Китаев. Его биография опубликована на сайте действующего главы МО Михаила Черепанова. 

Кандидатка в мундепы от партии «Родина» Екатерина Павлова также решила не участвовать в выборах. В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что написала заявление об отзыве своей кандидатуры из-за расхождения во мнении с партией. Конкретные причины Павлова не пояснила. Она рассказала, что шла в команде Черепанова. Как отметила Павлова, снятие с выборов главы МО на ее решение не повлияло.

Помимо этого, отказались от выборов представительница партии «Коммунистов России» Александра Станкевич, выдвиженец партии «За справедливость» Ярослав Кузнецов, а также кандидаты от политической партии Социальной защиты Сергей Чесноков и Ирина Гарбуз.

По словам кандидата в мундепы МО №72 и №75, находящихся на территории Фрунзенского района, Павла Швеца, Гарбуз и Кузнецов также могут входить в команду Черепанова.

Напомним, ранее «Единая Россия» отозвала выдвижение в мундепы действующего главу МО Черепанова и людей из его команды. Они подали иски в суд, но позже отказались от своих требований. Позже стало известно, что еще 18 кандидатов передумали участвовать в выборах. 

София Саттарова

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