Опубликован список кандидатов для "Умного голосования" в Москве

Команда оппозиционера Алексея Навального определилась со списком кандидатов для "Умного голосования" в Москве: по мнению политика и его соратников, именно присутствующие в списке граждане способны "побороть" выдвиженцев от "Единой России" на выборах в Мосгордуму.

Для того, чтобы избиратель получил рекомендацию проекта, за кого голосовать, необходимо указать регион проживания, населенный пункт, улицу и номер дома. После этого гражданин сможет узнать имя "своего" кандидата, за которого, по мнению Навального, и стоит поставить свою подпись в бюллетене.

Ранее сегодня "Дождь" сообщил, что партия КПРФ, большое количество выдвиженцев от которой собирается принять участие в выборах в Мосгордуму, поддержит предложенную Навальным стратегию "Умного голосования".