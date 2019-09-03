Пивоваров и Грязневич в очередной раз отстояли в суде возможность участвовать в выборах

Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров и пресс-секретарь проекта Наталья Грязневич отстояли право участвовать в выборах депутатов МО №78. Куйбышевский районный суд 3 сентября отклонил иски об оспаривании их регистрации, поданные самовыдвиженцами Ольгой Ус и Дмитрием Кумановским.

По словам Грязневич, истцов возмутило, что на сайте «Объединенных демократов» использовались иллюстрации чужого авторства, а она и Пивоваров не опубликовали документы, подтверждающие оплату этих изображений.

Судью Татьяна Кузовкину этот аргумент не впечатлил, и она оставила регистрацию кандидатов в силе.

Напомним, ранее Пивоварова пытались снять с выборов из-за его постов в соцсетях и якобы неправильно заполненной графы «судимость» в поданном комплекте документов. Регистрацию кандидаткой Грязневич еще в июле пытались отменить из-за якобы неверных сведениях о прописке жителей округа, подписавшихся в ее поддержку.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.