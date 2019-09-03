Собственника периодически полыхающего особняка Черкасского вновь оштрафовали

Василеостровский райсуд в очередной раз оштрафовал владельца исторического особняка Черкасского, расположенного на Университетской набережной, 23, предпринимателя Бориса Берсона, известила объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

После последнего пожара, охватившего первый этаж здания 5 июня, КГИОП вновь осмотрел его состояние и пришел к выводу, что собственник вообще не следит за домом: фасад памятника в копоти, стекла выбиты, металлические решетки выломаны, некоторые двери не заперты. Никаких следов уборки и реставрации специалисты не обнаружили.

В итоге Берсона обязали оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, особняк почти целиком принадлежит бизнесмену. Суд неоднократно штрафовал его за несоблюдение правил сохранения исторического здания, однако предприниматель игнорировал и заседания, и предписанные ему "санкции", предпочитая проводить время в Израиле. Берсон является совладельцем холдинга "Адамант". Внимание бизнесмена к памятнику архитектуры ранее пыталась привлечь и прокуратура, но он проигнорировал даже её требования.

Депутаты Заксобрания от фракции Партия роста неоднократно просили Смольный инициировать процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника.