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Муниципал

18:29

ГИК перенаправил в ТИК №13 жалобу на предвыборный спектакль для избирателей МО «Поселок Солнечное»

фото ЗакС политика ГИК перенаправил в ТИК №13 жалобу на предвыборный спектакль для избирателей МО «Поселок Солнечное»

Кандидат в муниципальные депутаты МО «Поселок Солнечное» (Курортный район) от «Партии роста» Тимур Гараев сообщил ЗАКС.Ру, что пожаловался в Горизбирком на недобросовестное, по его мнению, поведение своих конкурентов из «Единой России». По информации Гараева, 28 августа кандидаты в мундепы от ЕР организовали для жителей округа спектакль в кинотеатре Сестрорецка и проезд до него на автобусе. Во время следования автобуса из Солнечного в Сестрорецк кандидаты в мундепы от «Единой России» могли бы агитировать избирателей, считает Гараев. Он добавил, что в автобус из единороссов так никто и не сел, когда увидели, что всё фиксируется на фото и видео.

Выдвиженец «Партии роста» заявил, что организаторами мероприятия выступили Юрий Волохин, Александр Калинин и Любовь Малькевич – все они являются кандидатами в муниципальные депутаты МО «Поселок Солнечное». Также у автобуса с избирателями Гараев заметил других выдвиженцев «Единой России» - Эльдара Мамедова и Михаила Сафронова. На предоставленной  выдвиженцем от «Партии роста» видеозаписи перечисленные кандидаты не появляются.

Избирателей заранее обзванивали и приглашали на мероприятие, заявил представитель «Партии роста». Он добавил, что Малькевич является директором кинотеатра, в котором проходил спектакль – она же якобы и раздавала билеты людям. 

- Директор кинотеатра, в котором проходило мероприятие, кандидат в Солнечном. Один из организаторов, который сажал в автобус, тоже кандидат. И третий организатор – местный житель, который имеет очень высокий признак узнаваемости. Эти люди обзвонили, пригласили. Автобус вместимостью 50 человек был наполнен на 2/3 примерно, - рассказал Гараев.

По его словам, спектакль и провоз жителей поселка до него не оплачены из какого-либо избирательного фонда, администрацией округа или партией «Единая Россия». Никаких подтверждающих это документов Гараеву не предоставили. Он уверен, что мероприятие могло быть проведено незаконно. Соответствующую жалобу выдвиженец подал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

Горизбирком ответил на жалобу 3 сентября, сообщил Гараев. ГИК решил перенаправить вопрос в территориальную избирательную комиссию №13, которая отвечает за выборы в Курортном районе, пояснил кандидат.

Отметим, Волохин, Калинин, Малькевич и Сафронов в настоящий момент являются мундепами МО «Поселок Солнечное». Согласно данным сайта кинотеатра «Курортный» в Сестрорецке, его директором является Любовь Малькевич. Связаться с кандидатами в МО «Поселок Солнечное» от «Единой России» ЗАКС.Ру не удалось. 

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