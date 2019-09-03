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19:54

СК закрыл дело Егора Жукова о массовых беспорядках и перевел его под домашний арест

фото ЗакС политика СК закрыл дело Егора Жукова о массовых беспорядках и перевел его под домашний арест

Следственный комитет прекратил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в отношении студента Высшей школы экономики Егора Жукова и предъявил ему обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете), сообщается на сайте СК.

По версии следствия, Жуков разместил на своем канале на YouTube видеозаписи, в которых усмотрели «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов». При этом в СК подчеркнули, что установлена непричастность Жукова к массовым беспорядкам 27 июля в Москве, это дело прекращено, а студент ВШЭ переведен под домашний арест.

О новых обвинениях Жукову стало известно 3 августа. В этот же день СК ходатайствовал о его переводе под домашний арест. До этого студенту вменяли, что он якобы координировал движение протестующих на несогласованном митинге 27 июля.

СК 3 сентября объявил о прекращении дел по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) в отношении пяти фигурантов. Тверской суд Москвы приговорил двух фигурантов дела к трем и двум годам колонии по делу о применении насилия к правоохранителям.

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20:15    
Насильственное изменение конституционного строя. Мятежи...И домашний арест ? После этого кто-то говорит о жестокости власти и вспоминает 1937-й год ?

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