Треть выпускников "Школы молодого политика" победили на праймериз "Единой России"

113 выпускников организованной при поддержке Смольного платформы "Школа молодого политика" победили на праймериз "Единой России" и были выдвинуты партией власти кандидатами в муниципальные депутаты, сообщил 3 сентября на очередной встрече "школы" ее руководитель, экс-депутат Госдумы Илья Костунов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По его словам, еще 243 ученика зарегистрировались кандидатами от ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и самовыдвиженцами.

Костунов отметил, что инициатором создания проекта была вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Любовь Совершаева и от нее зависит, будет ли "Школа молодого политика" существовать в дальнейшем. Вице-губернатор Совершаева сегодня выступит на открытой встрече "школы".

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