ЦИК проверит законность "Умного голосования" Навального

Центризбирком собирается изучить законность проекта команды оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование», передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

По ее словам, в комиссии знают об этом проекте. «Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», - сказала Гришина.

Списки кандидатов в рамках проекта команда Навального представила 3 сентября. Список был составлен, в том числе, на основе соцопросов. При этом, согласно законодательству, в течение пяти дней до выборов запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов. Единый день голосования в 2019 году – 8 сентября.