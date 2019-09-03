Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

20:30

ЦИК проверит законность "Умного голосования" Навального

фото ЗакС политика ЦИК проверит законность "Умного голосования" Навального

Центризбирком собирается изучить законность проекта команды оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование», передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

По ее словам, в комиссии знают об этом проекте. «Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», - сказала Гришина.

Списки кандидатов в рамках проекта команда Навального представила 3 сентября. Список был составлен, в том числе, на основе соцопросов. При этом, согласно законодательству, в течение пяти дней до выборов запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов. Единый день голосования в 2019 году – 8 сентября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:57 Главу Либертарианской партии Бойко и активиста Гальперина арестовали из-за акции 31 августа в Москве

20:30 ЦИК проверит законность "Умного голосования" Навального

20:11 Вишневский обратился в ГИК из-за информации о «прикреплении» бюджетников к поликлиникам Центрального района

20:06 Треть выпускников "Школы молодого политика" победили на праймериз "Единой России"

19:58 Муниципал: Суд не стал снимать Войтановского с выборов

19:54 СК закрыл дело Егора Жукова о массовых беспорядках и перевел его под домашний арест   1

19:12 Муниципал: Горсуд вернул на выборы кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова после снятия из-за скриншотов "Яндекс.Карт"   1

18:50 Фигуранты "дела 27 июля" Костенок и Абаничев покинули стены СИЗО   1

18:29 Муниципал: ГИК перенаправил в ТИК №13 жалобу на предвыборный спектакль для избирателей МО «Поселок Солнечное»

18:25 "Какой вы, на хрен, уполномоченный?": Мутко отругал иркутского омбудсмена за игнорирование проблем жертв паводка   3

18:00 Собственника периодически полыхающего особняка Черкасского вновь оштрафовали   1

17:48 Муниципал: Пивоваров и Грязневич в очередной раз отстояли в суде возможность участвовать в выборах

17:35 Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева

17:19 Соболь в четвертый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции протеста в Москве   5

17:10 Опубликован список кандидатов для "Умного голосования" в Москве   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru