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9:10

Прокуратура просит дать 4,5 лет заключения прикоснувшемуся к шлему росгвардейца демонстранту

фото ЗакС политика Прокуратура просит дать 4,5 лет заключения прикоснувшемуся к шлему росгвардейца демонстранту

Участнику несанкционированной московской акции протеста 27 июля Кириллу Жукову, уличенному в нападении на представителя власти, сторона обвинения попросила присудить 4,5 года лишения свободы. Столь суровой меры наказания, по мнению прокуратуры, он заслужил тем, что в давке Жуков ухватился за забрало шлема одного из росгвардейцев и тем самым причинил ему физические страдания. Об этом сообщила "Медиазона" из здания суда.

Большинство вопросов со стороны адвоката, обращенных к пострадавшему силовику и порой весьма резонных, судья сняла и не позволила обсуждать.

Действия 28-летнего Кирилла Жукова рассматривались в суде как насилие и как удар в лицо. Примечательно, что сам он в недавнем прошлом тоже был сотрудником силовых структур.

Напомним, после событий 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в отношении людей, вышедших на улицу требовать допуска до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Впоследствии статью для фигурантов дела стали переквалифицировать. С пятерых оказавшихся в СИЗО фигурантов накануне, 3 сентября, обвинение было снято. Однофамильца Кирилла Жукова, Егора, перевели под домашний арест. Реальные сроки в тот день суд тоже вынес.

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14:33   Бордунов  
Шлему причинены тяжелые моральные страдания.

14:22   РУССКИЙ МИР  
11:25, 12:04 Таких лживых и подлых защитников мне не надо. И тебя, горлопана, тоже.

12:50    
12:04, если Вы не понимаете, что реально разваливаете страну - Вы плохо учились в школе (доучитесь, сможете анализировать информацию и синтезировать выводы), если делаете это умышленно, значит Вы реальный, убежденный враг, работающий на иностранные интересы, прикрывающий идеотическими лозунгами реальные цели. Крикнуть - я патриот Русского мира, и при этом поддержать развал науки и промышленности страны - это либо диагноз, либо злой умысел. Сказать - я за СССР, и поддержать антисоциальные реформы (а социальная справедливость - основа СССР) - расписаться в том же.

12:19    
12:04 В промежуточном итоге, ты, "Саша", проиграл. Силовики не смогли доказать реальность массовых беспорядков в Москве даже своему начальству. Сложно доказывать то, чего не было. Протестующие не собираются сдаваться, но и не собираются нарушать Конституцию. Подавляющее большинство граждан страны не хотят массовых репрессий, изоляции от мира, жизни в  постоянном страхе и ожидании ложных доносов. Твоя пропаганда - вопли озлобленного маргинала, отставшего от жизни и живущего прошлым. Это не патриотизм, а фанатизм сектанта с маниакальными наклонностями.

12:04    
11:54. ВСЕ(!!!!!) патриоты России и РУССКОГО МИРА должны понять и приложить все усилия для борьбы с прозападниками, которые под разговоры про коррупцию, природные ресурсы, пенсионный возраст и тд, стремятся только РАЗРУШИТЬ и УНИЧТОЖИТЬ Россию в интересах Запада, как их единомышленники-антисоветчики в конце 80-х под разговоры про гласность, плюрализм мнений и другую лабуду, крушили и уничтожили СССР! Этого не понимают дураки, а не приемлют-национал-предатели!

11:54    
11:25, надо и тех привлекать, кто не так посмотрел, со злобой, недоверием, а то и без восхищения отважными защитниками от бездельников, нахально требующих у крупных капиталистов поделиться принадлежащими им по праву доходами от торговли природными ресурсами страны, а то и (поверить в такое нахальство страшно) выступающих против пенсионной реформы!

11:25    
Всех бунтовщиков на нары, особенно тех, кто поднял руку на правоохранителей-защитников России, РУСКОГО МИРА от прозападной мрази!

11:14    
К суду это представление не имеет никакого отношения.

10:57    
Зря прикоснулся. Ведь с детства все знают: не трожь говно - вонять не будет. Палочкой надо.

10:51    
Прошу дать прокурору 4.5 лет.

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