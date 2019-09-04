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9:55

В Архангельске начали централизованное распространение "антимусорных" наклеек

фото ЗакС политика В Архангельске начали централизованное распространение "антимусорных" наклеек

Архангельские активисты, стремящиеся побороть строительство мусорных полигонов на территории своего региона, объявили о том, что все желающие принять участие в этой борьбе могут получить протестные наклейки и использовать их по своему усмотрению. Раздача произойдет в конце рабочего дня 4 сентября, о чем говорится в главном протестном "антимусорном" сообществе "Поморье - не помойка".

Известно, что на наклейках будет написан уже многократно использованный слоган - "Нет московскому мусору на Севере".

Символично, что раздавать атрибутику будут активисты, одетые в желтые жилеты - по аналогии с парижскими протестующими.

В Архангельской области пытаются остановить стройку мусорного полигона на станции Шиес уже около года. Сопротивление настолько сильно, что официальные органы власти стараются не прибегать к насильственным разгонам палаточного лагеря, объявившего "бессрочку". Настроения в стане объявивших протест - достаточно радикальные.

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Фотография: "Поморье - не помойка"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:40    
Чайке выгодней вывозить и закапывать мусор, чем строить мусороперерабатывающие заводы. В этом причина беды.

10:53    
Вот молодцы. Не сидят сложив лапки. Но плетью обуха не перешибёшь. Нужна другая тактика.

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