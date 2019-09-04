В Архангельске начали централизованное распространение "антимусорных" наклеек

Архангельские активисты, стремящиеся побороть строительство мусорных полигонов на территории своего региона, объявили о том, что все желающие принять участие в этой борьбе могут получить протестные наклейки и использовать их по своему усмотрению. Раздача произойдет в конце рабочего дня 4 сентября, о чем говорится в главном протестном "антимусорном" сообществе "Поморье - не помойка".

Известно, что на наклейках будет написан уже многократно использованный слоган - "Нет московскому мусору на Севере".

Символично, что раздавать атрибутику будут активисты, одетые в желтые жилеты - по аналогии с парижскими протестующими.

В Архангельской области пытаются остановить стройку мусорного полигона на станции Шиес уже около года. Сопротивление настолько сильно, что официальные органы власти стараются не прибегать к насильственным разгонам палаточного лагеря, объявившего "бессрочку". Настроения в стане объявивших протест - достаточно радикальные.

Фотография: "Поморье - не помойка"

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