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10:20

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале

фото ЗакС политика Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию из-за постов анонимного Telegram-канала с мемами про него, пишет «ДВХАБ».

«Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается», - сказал глава пресс-службы администрации Хабаровска Руслан Соколов.

Полицейские приходили домой к координатору штаба Навального в Хабаровске Алексею Ворсину. По его словам, они хотели узнать, имеет ли активист отношения к каналу «Ворсин мемы». Ворсин сообщил, что узнал о нем только от самих полицейских.

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