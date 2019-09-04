Имя Жореса Алферова получит сад на севере Петербурга

Топонимическая комиссия Петербурга решила присвоить имя нобелевского лауреата по физике, депутата Госдумы Жореса Алферова саду в Калининском районе, передает «Интерфакс».

По словам члена комиссии Алексея Ерофеева, носить имя Алферова будет сад между проспектом Науки и улицей Верности. На заседании представители РАН отметили, что сад может стать пространством научно-рекреационной зоны, где можно будет проводить практические занятия со школьниками. Подойдет этот сад и для установки памятника Алферову, уверен Ерофеев.

Окончательно имя академика саду присвоят, когда будет подписано соответствующее постановление врио губернатора.

Жорес Алферов – доктор технических наук, вице-президент РАН, депутат Госдумы от КПРФ. Стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур. Был депутатом Госдумы. Скончался 1 марта на 89-м году жизни.