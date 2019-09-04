СМИ: Пилотов разбившегося Су-25 в Ставрополье нашли погибшими В Ставропольском крае поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ, разбившегося накануне, пишут «Известия» со ссылкой на источник. По словам источника, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Пока эта информация не подтверждается официально. Штурмовик разбился в 38 км от аэродрома Буденновск 3 сентября при выполнении учебно- тренировочного полета без боекомплекта. Предположительно, пилоты не смогли вывести самолет из пикирования при выполнении мертвой петли. Ранее сообщалось, что летчики смогли катапультироваться, но поиски их парашютов с воздуха результатов не дали. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен