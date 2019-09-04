На бывших фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве завели административные дела

В отношении бывших фигурантов дел о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве Даниила Конона, Сергея Абаничева и Валерия Костенка составлены административные протоколы, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвокатов.

По словам адвоката Натальи Вундер, на Конона и Абаничева завели дела по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее создание помех движению транспорта и пешеходов). В отношении Костенка протокол составлен по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), сообщил адвокат Гаджи Алиев.

Пока не сообщается о составлении протокола в отношении еще одного фигуранта этого дела, Владислава Барабанова. Ранее он уже был арестован на 7 суток за участие в митинге. Адвокат Илья Уткин отметил, что ему неизвестно, за что могли бы завести административное дело в отношении его подопечного.

СК 3 сентября объявил о прекращении дел по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) в отношении пяти фигурантов. Еще двух – Егора Жукова и Сергея Фомина – перевели под домашний арест.Тверской суд Москвы приговорил двух фигурантов дела к трем и двум годам колонии по делу о применении насилия к правоохранителям.