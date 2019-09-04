Шульман: По политическим делам нельзя признавать свою вину

Политолог, член президентского совета по правам человека Екатерина Шульман дала рекомендацию всем, кому не повезло оказаться под уголовным преследованием за политическую активность - в особенности мирным демонстрантам, которые не нарушали основной закон РФ. Одновременно с рекомендацией она выразила сожаление от того, что попавшие под "каток" активисты зачастую себя оговаривают, надеясь на благосклонность судебной машины. Надежды эти, по ее мнению, наивны: Шульман не припомнит ни единого случая, когда после обещаний "скостить" срок слово было бы сдержано.

"Признав вину, они закрывают себе дорогу к дальнейшим апелляциям. Для них уже ничего нельзя сделать, только передачи передавать. Больше ничего. Нельзя обжаловать, нельзя идти в суды следующей инстанции. Нельзя писать в ЕСПЧ. Не делайте этого ради бога, не вредите себе", - советует учёный в авторской радиопрограмме.

При должном напоре, по словам эксперта, в любом деле может по тем или иным причинам может появиться неожиданный поворот и "задний ход".

"Нет такой гадости, ненаучно скажем, на которую система не была бы способна и нет такой точки, в которой она бы не готова была отступить", - сформулировала она парадокс.

Тема актуализировалась в связи с уголовными делами, возбужденными после уличных протестов в Москве минувшим летом. Накануне, 3 сентября, два их участника получили реальные сроки заключения, по остальным продолжаются судебные процессы.