УФАС недовольно документацией на уборку свалки в Красносельском районе

Петербургские антимонопольщики в очередной раз заняли сторону ООО "Экомир" в их противостоянии с чиновниками. Компания осталась недовольна тем, как составлено техническое задание к аукциону, который открыли для ликвидации большой свалки возле завода ЛЭМЗ сотрудники администрации Красносельского района. Общая сумма разыгрываемых контрактов составляет 157 млн рублей.

По мнению подрядчика, с которым согласилась комиссия УФАС, заказчик предъявляет завышенные требования к исполнителям работ. В частности, у них запрашивается лицензия на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности. Однако, подчеркивают в контрольно-надзорном ведомстве, речь идет всего лишь об уборке мусора, и никаких лицензий для этого не нужно.

В конечном итоге ответственным за сферу госзаказа чиновникам вынесли предписание: они должны исправить документацию к закупке.

Ранее идентичная проблема возникла во взаимоотношениях "Экомира" и администрацией Московского района. Конфликт удалось разрешить.