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12:47

Фигуранту "московского дела" дали три года колонии из-за приподнятого забрала шлема росгвардейца

фото ЗакС политика Фигуранту "московского дела" дали три года колонии из-за приподнятого забрала шлема росгвардейца

Тверской суд Москвы приговорил участника акции 27 июля Кирилла Жукова к трем годам колонии за то, что он приподнял забрало шлема росгардейца, передает «Новая газета».

Жукова признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он «трогал за забрало шлема росгвардейца, и тот испытал боль». Сам Жуков объяснял, что пытался привлечь внимание силовика к женщине, которой требовалась помощь. Он не признал вину.

Судья в ходе процесса заявила, что Жуков «нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем». Гособвинение запросило для него 4,5 года колонии. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у Жукова родителей-пенсионеров и сестры на иждивении.

Накануне во время заседани исуда потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – отказался подавать гражданский иск о возмещении морального ущерба и попросил не наказывать Жукова «по всей строгости». В протоколе очной ставки он отрицал, что ему причинили боль. Этот документ позже изъял следователь под предлогом «недопустимости», оглашать протокол судья отказалась.

Изначально Кирилл Жуков был арестован в рамках дела о массовых беспорядках. 3 сентября СК объявил о прекращении таких дел в отношении пяти фигурантов. Еще двух – Егора Жукова и Сергея Фомина – перевели под домашний арест.

Накануне Тверской суд Москвы приговорил двух фигурантов дела к трем и двум годам колонии по делу о применении насилия к правоохранителям.

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14:23    
13:28 Нургалиев разрешил!

13:53    
такие следователи недопустимы!

13:40    
Пострадавших нет, если не считать оскорблённых чувств верующих, но наказание, как за неумышленное убийство. Месть силовиков за провал своих планов и обманутые надежды.

13:28    
Всех, кто поднял руку на правоохранителей, надо тащить в костёр или на гильотину!

12:55    
Видимо Аскарбек, как правоверный не приемлет ложь, но видимо не совсем правоверный, если вообще допустил это грязное дело. Да и не по-мужски.

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