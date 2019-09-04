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13:01

Памфилова: "Во сне будут сниться эти муниципальные выборы в Петербурге"

фото ЗакС политика Памфилова: "Во сне будут сниться эти муниципальные выборы в Петербурге"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания в ЦИК сообщила, что после муниципальных и губернаторских выборов избирательная система Петербурга потребует реорганизации. 

- Необходимо сделать все возможное, чтобы ситуация, сложившаяся на муниципальных выборах, не отразилась на выборах губернатора, заявила глава ЦИК. 

Во время рассмотрения комиссией одной из жалоб  в Петербурге глава ЦИК сказала, что ей "уже во сне будут сниться эти муниципальные выборы". 

С самого начала кампании муниципальные выборы в Петербурге сопровождались многочисленными скандалами из-за "итальянских забастовок" избиркомов, "фейковых" очередей, тайных принятий решений о дате назначения выборов. 

Ранее Памфилова допустила отмену выборов в Петербурге из-за постоянных жалоб со стороны кандидатов.

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13:57    
Монархия - реальная и проверенная вертикаль. Монарх - это хозяин земли, т.е. не украдёт сам у себя и у народа и не продаст иноземцам. Да и воров пригревать не станет. Дурака возле себя одного держать будет - шута, а сейчас их сколько? Народишко обнищал, а шуты и бояре в золоте. Слуги чванятся. Купцы совесть продали. Иноземцы державу обирают. Бунты зародились. Кое-где живём хуже папуасов. Мыслимое ли дело.
Я - за монархию. Никита Михалков тоже. Вместе мы сила. Присоединяйтесь.

13:45    
13:16 И по этой вертикали непрерывно текли бы потоки коррупционной ренты. Вечно.

13:16    
Вообще в России надо отменить все эти дурацкие выборы, выстроив жёсткую вертикаль управления страной!

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