Азар рассчитывает на закрытие дела против него в связи с общественным резонансом

Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар, на которого составили административный протокол по "митинговой" статье 20.2, выразил предположение, что ему удастся избежать 30 суток спецприемника (максимального по ней наказания) и вообще какой-либо санкции. Объясняет он это шумом, возникшим вокруг его скандального ночного задержания, из-за которого он вынужден был оставить в квартире без присмотра двухлетнего ребенка. Свою оптимистичную гипотезу он высказал в эфире "Эха Москвы", заметив, что в ее пользу также говорит ничем не объясненный перенос судебного заседания.

Тем временем, действия полиции он намерен обжаловать через Следственный комитет. Инцидентом с вынужденным оставлением малолетнего ребенка также озаботился президентский Совет по правам человека.

Протокол на Азара составили из-за того, что он организовал несанкционированную протестную прогулку по центру Москвы 31 августа, к удивлению многих обошедшуюся без задержаний.