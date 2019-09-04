Амосов призвал петербуржцев создать большую гражданскую коалицию

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов на встрече с избирателями призвал граждан объединиться в гражданскую коалицию, поскольку, по его мнению, только она может победить на выборах, передает MR7.

Накануне Амосов заявил, что для победы над коррупцией нужен «механизм, в котором участвует общество». В составе такой коалиции Амосов видит людей разных политических взглядов, которые хотят «усилить влияние общества на власть». В пример он привел схожесть взглядов при голосовании фракции «Яблоко», в которой Амосов состоит, с Партией роста и совпадение мнений по многим вопросам с КПРФ.

Амосов на встрече с избирателями сравнил текущие губернаторские выборы в Петербурге с выборами главы Владимирской области. Там сначала недопустили до выборов популярного политика Максима Шевченко, затем двое кандидатов снялись с выборов, остались трое претендентов. Кандидат от власти Светлана Орлова проиграла оппоненту из ЛДПР Владимиру Сипягину во втором туре. Амосов заявил, что рассчитывает на подобный сценарий и хочет встретиться с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым во втором туре.

Также Амосов дал понять, что не собирается сниматься с выборов губернатора, как ранее это сделал кандидат от КПРФ Владимир Бортко. По словам Амосова, он не хочет считаться трусом и предателем. Говоря о Бортко, он предположил, что его соперник или погорячился, или его попросили это сделать. Амосов добавил, что намерен совместно с «Наблюдателями Петербурга» направить наблюдателей на избирательные участки в Псковской области.

Фото: Михаил Масленников

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