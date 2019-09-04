У здания Смольного пикетируют в защиту Шуваловского дворца

Градозащитные активисты проводят 4 сентября одиночные пикеты возле здания городской администрации с требованием отказаться от идеи сноса части Шуваловского дворца (Итальянская улица, дом 37).

"Фабрики - рабочим, дворцы - олигархам?!!", - написано на их плакате.

Активисты, в частности, недовольны, что власть не только не отказывается от сноса, но еще и не готова это обсуждать с людьми так называемой "группы Сокурова", уклоняясь, как им кажется, от встречи.

Помимо непосредственно исторической ценности здания, граждан волнуют грунты под ним: есть опасения, что они могут прийти в движение.

Руководство частного музея Фаберже, который располагается в стенах Шуваловского дворца, при непротивлении КГИОП имеет намерение снести западный флигель. К музею имеет отношение председатель фонда "Связь времен" Виктор Вексельберг. Вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и бывшим губернатором Георгием Полтавченко он открывал его в ноябре 2013 года.

Фотография: Анна Капитонова

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