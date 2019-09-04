Мединский осудил комиксы на историческую тематику

Выступая на открытии очередной ежегодной международной книжной ярмарки в Москве, министр культуры столкнулся с вопросом от публики относительно его личного отношения к тем комиксам, которые воспроизводят исторические события. Данное явление чиновник, известный своими консервативными взглядами, оценил ожидаемо - резко негативно.

"Комиксы - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс - это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс - это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет", - ответил Мединский, которого цитирует информагентство "Москва".

По его словам, если исторические комиксы привлекают неподдельное внимание половозрелых людей, то такие люди - "дебилы". Министр уверен: единственное, что можно делать с такого рода печатной продукцией, это коллекционировать ее.