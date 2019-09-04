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16:46

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соловьева арестовали из-за акции 31 августа

фото ЗакС политика Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соловьева арестовали из-за акции 31 августа

Незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Александра Соловьева арестовали на 20 суток за участие в несогласованной акции 31 августа, передает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.

Соловьева задержали 3 сентября у его дома. В отношении него был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). При этом не было приведено каких-либо доказательств, что Соловьев был на митинге, отметил адвокат.

Накануне за ту же акцию были арестованы глава Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин. Также Троицкий суд оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Сама акция 31 августа прошла без задержаний.

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21:40    
Не несите чушь! Путин-глуп, в целом власть - коррумпирована, правоохранители - разложились как никогда, внешнеполитическая ситуация для России хреновая! Россия стояла на коленях и стоять будет уверенно!

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18:19    
Это инерция провалившейся политики "башни" силовиков, рассчитывавших спровоцировать беспорядки в Москве и начать расширение практики репрессий, переводя их в массовые и стягивая на себя властные полномочия в стране. Прогнозы оказались несостоятельными: ни беспорядков не случилось, ни протесты не прекратились. Общество не только не поддержало такую повестку внутренней политики, но и накидало со всех сторон на силовиков претензий, вопросов к власти и угрожающе поползла вниз поддержка всех госорганов. И всё это на фоне сложных отношений вовне страны. Сторонники силовых методов вынуждены постепенно уступать позиции внутри системы.

17:49    
17:07 - активные гомосеки рядом с тобой у пригожина работют.

17:48    
бездоказательные суды какие-то.

17:07    
Поместить его в камеру приверженцам евроценностей-активным гомосекам!

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