Эсеры вместе с издательством "Терра" поддержали детские дома, интернаты и школы

Думские справедливороссы под руководством Сергея Миронова решили поддержать библиотеки и детские учреждения. Двадцатитомник "Популярной энциклопедии", изданный издательством "Терра", от лица партии и "Терры" в количестве 150 комплектов он передаст библиотекам школ, интернатов и детских домов, говорится на сайте политика. Инициатива исходила от издательства, за что эсеры выразили ему благодарность.

Миронов, комментируя акцию, выразил возмущение массовым закрытием библиотек в последние годы: счет закрывшимся учреждениям идет на тысячи.

"Это настоящее варварство, которое чиновники тоже зачастую оправдывали "духом времени". На самом деле это разрушительный дух бюджетной экономии. Государство обязано поддерживать и развивать библиотечную сеть. С учетом требований времени нам нужна не оптимизация, а модернизация библиотек", - уверен главный справедливоросс.

По его мнению, в некоторых малых населенных пунктах библиотеки - единственные "очаги культуры", и ликвидировать их преступно.