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Новости

17:31

Участника митинга 27 июля в Москве Коваленко отправили на 3,5 года в колонию за брошенную мусорку

фото ЗакС политика Участника митинга 27 июля в Москве Коваленко отправили на 3,5 года в колонию за брошенную мусорку

Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии по обвинению в броске урны для мусора в сторону задерживавшего протестующих бойца ОМОНа на митинге 27 июля, передает «Новая газета».

Коваленко признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, он толкнул полицейского, отчего тот упал на гранитные ступени, со спины пытался повалить на землю росгвардейца и бросил в него мусорный бак. При этом, по мнению суда, сами правоохранители насилия к протестующим не применяли.

Смягчающим обстоятельством были признаны наличие престарелой матери на иждивении, хронические заболевание у нее и у него, а также то, что Коваленко является почетным донором. Явку с повинной суд не учел. Прокуратура и потерпевшие росгвардейцы требовали для Коваленко 5 лет лишения свободы.

Ранее были вынесены приговоры еще трем участникам протестов. Даниле Беглецу назначили два года колонии из-за того, что он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Ивана Подкопаева отправили в колонию на три года, вменив распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей. Кириллу Жукову назначили три года колонии из-за того, что он приподнял забрало шлема росгвардейца. Пострадавший силовик просил не наказывать Жукова «по всей строгости» и отрицал, что ему причинили боль.

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21:30    
Долго эта идиотка (18:43 ) будет сеять ненависть и вражду?

18:55    
18:43 Девушка, никто не виноват в ваших личных проблемах. Попробуйте разобраться в себе, что в действительности вызывает в вас агрессию?

18:49    
Как-то жалко все это звучит: потянул, распылил, приподнял... А приговоры страшные.
Меня дед казак учил: решил драться - бей насмерть. Думаю, что эти ребята и не хотели драться, а пострадали ни за что.

18:43    
Великолепная новость! Всех, кто поднял руку на правоохранителей, тащить за волосы в костёр или на гильотину! Никакой пощады врагам России!

17:47    
Надо судить омоновцев за массовые беспорядки, а Коваленко наградить за то что старался их предотвратить!

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