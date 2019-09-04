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17:56

На муниципальных выборах в Ленобласти избирательные участки откроются раньше, чем планировалось

фото ЗакС политика На муниципальных выборах в Ленобласти избирательные участки откроются раньше, чем планировалось

Объясняя это удобством для избирателей, избирком Ленинградской области откроет значительное количество участков для голосования раньше, чем было предусмотрено изначально.

"У нас 100 участков будет работать с шести и с семи часов, то есть, на два часа или на час мы сдвигаем время. Мы постарались помочь избирателю реализовать свое избирательное право", - цитирует ТАСС слова председателя областного избиркома Михаила Лебединского.

Решение было вызвано в первую очередь тем, что многие производства и предприятия работают в таком режиме, который не позволяет сотрудникам успеть проголосовать, если бы участки открывались в восемь часов утра.

В единый день голосования 8 сентября на выборах в 177 муниципалитетах будут разыгрываться 2062 депутатских мандатов.

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18:43    
Правильно! Все дела и делишки надо делать с утра.

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