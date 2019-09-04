Кандидата в муниципалы поселка Лисий Нос заподозрили в плагиате агитации орловского депутата

Один из текстов агит-материала кандидата-самовыдвиженца в муниципальные депутаты поселка Лисий Нос Станислава Трофимова почти полностью совпадает с опубликованным в 2016 году на сайте «Орловская среда» фрагментом обращения кандидата в депутаты Орловского областного совета Игоря Рыбакова к избирателям. На это обратили внимание администраторы сообщества «Твой выбор - Лисий Нос!».

Текст состоит из семи предложений и представляет из себя обращение к жителям поселка с просьбой прийти 8 сентября на выборы. От фрагмента обращения Рыбакова его отличает только дата дня голосования, а также место действия – «поселок Лисий Нос» вместо «Орла и Орловской области». Кроме того, у Трофимова, в отличие от орловца, призыв к землякам заканчивается цитатой Альберта Энштейна.

Администрация группы «Твой выбор – Лисий Нос!» сочла, что текст для буклета «был взят взаймы».

ЗАКС.Ру написал сообщение Трофимову с просьбой прокомментировать пост, но ответ от него получить не удалось.

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