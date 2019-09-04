Шишкина просит у ЦИК и ГИК строжайше проконтролировать подсчет голосов 8 сентября

Глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина направила письма в Центризбирком и петербургский избирком с настоятельной просьбой проконтролировать то, как будет производиться подсчет голосов. Главной угрозой честности выборов она считает процедуру конечного пересчета отданных за кандидатов голосов.

"Избирательные кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга и по выборам депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга сопровождаются массовыми нарушениями избирательных прав граждан. Есть основания полагать, что попытки фальсификаций результатов выборов будут иметь место и в сам единый день голосования 8 сентября 2019 года", - цитирует ее позицию партийная пресс-служба.

Без чрезвычайных оснований пересчет голосов недопустим, подчеркивает политик. На ее памяти пересчет без достаточных для того поводов, исказивший исходный итог голосования, проводился на выборах в петербургский парламент в 2011 году, и Шишкина предостерегает чиновников от повторения пагубной, с ее точки зрения, практики.

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