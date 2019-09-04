Резник направил обращения в полицию и УФАС из-за подозрений МО «Морской» в коррупции

Депутат Законодательного собрания Максим Резник направил обращение в ГУ МВД и УФАС по Петербургу. Об этом 4 сентября написали в группе «Защитим остров Васильевский».

В обращении депутат сообщает, что действующий муниципальный депутат и кандидат в мундепы МО «Морской» Владимир Буденный якобы работает в Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов с детства «Виктория». Эта же организация с 2011 по 2018 года была победителем 65 тендеров МО «Морской» на общую сумму более 7,6 млн рублей, отметил Резник. Депутат попросил ведомства проверить округ и его депутата на возможное наличие коррупции между должностными лицами муниципального образования и организацией «Виктория».

Запись в группе «Защитим остров Васильевский» прокомментировала официальное сообщество округа «Морской» – «Внутригородское-Муниципальное-Об Мо-Морской». Организация сообщила, что договоры с «Виктория» заключала в 2014 и 2015 годах на создание муниципальной газеты. Также организация инвалидов выиграла два тендера на завоз песка в песочницу, заявили в МО. Там же отметили, что общая сумма всех контрактов составила около 2 млн рублей. По мнению официального сообщества, «"Виктория" принимала участие в аукционных торгах и совершенно на законных основаниях».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.