Интервью Макарова о выборах вдохновило депутатов-единороссов и сеть ресторанов

Депутаты фракции «Единая Россия» в петербургском Заксобрании распространили фрагменты интервью спикера парламента Вячеслава Макарова в своих социальных сетях. Сделала это и сеть ресторанов «Две палочки».

Макаров дал интервью в эфире программы «Пульс Города» на телеканале «Санкт-Петербург» 30 августа. С ведущим программы Юрием Зинчуком он обсудил предстоящие выборы в единый день голосования 8 сентября: губернаторские и муниципальные. 3 сентября в группе петербургского отделения были опубликованы четыре видеофрагмента интервью: об отборе кандидатов в муниципальные депутаты из рядов «Единой России», работе с обращениями петербуржцев, необходимости голосовать на муниципальных выборах и ответственности избирателей за свой выбор.

Этими фрагментами в соцсетях поделились, в том числе, вице-спикеры Анатолий Дроздов, Сергей Соловьев, депутаты Денис Четырбок. 3 сентября четыре видеофрагмента практически единовременно репостнуло верифицированное сообщество «Двух палочек» во «ВКонтакте». Также, по данным кэша «Яндекса», еще один пост с анонсом интервью группа репостнула в ночь на 2 сентября. Все эти записи были удалены.



Скриншоты постов в группе «Двух палочек» от 3 сентября 2019 года

При этом сохранились комментарии от лица сети ресторанов к тем же записям в группе петербургских единороссов: «Вячеслав Серафимович все правильно сказал!», «Отличное интервью, спасибо!», «Очень правильное интервью!!» и с тремя эмоджи с поднятым вверх большими пальцем.

ЗАКС.Ру не удалось оперативно связаться с пресс-службой «Двух палочек», чтобы выяснить, были ли согласованы репост и комментарии от имени группы с руководством и являются ли они официальной позицией сети.

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